Startuje softbalový šampionát do 23 let, Češi nastoupí se staršími hráči

Mistrovství této věkové kategorie se mělo uskutečnit už v roce 2021, akce byla odložena kvůli koronavirové pandemii. Světová federace rozhodla o účasti hráčů, kteří by věkový limit splňovali v roce 2021. Na české soupisce se proto objevilo hned pět takových softbalistů. „O mistrovství světa do 23 let se jedná v uvozovkách. Během doby, kdy se to odkládalo, většina kádru do 23 let přešla do reprezentace mužů. Díky tomu desítka hráčů byla už na mistrovství světa mužů v Novém Zélandu," narážel Šnelly na akci, která se odehrála koncem roku.