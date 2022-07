Stolní tenistka Záděrová je juniorskou mistryní Evropy ve čtyřhře

"Je to neuvěřitelný pocit. Doufaly jsme, že to můžeme dokázat. Hrajeme spolu už pátým rokem a konečně se to povedlo. Finále určitě nebylo tak jednoduché, jak by se při pohledu na výsledek mohlo zdát. Chtěly jsme být aktivní, ale soupeřky to dobře zkracovaly a byly nepříjemné. Ale zvládly jsme to a máme obrovskou radost," uvedla Záděrová na svazovém webu.