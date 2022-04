Také Zachová souboj o medaili na ME v judu prohrála a skončila pátá

S Özbasovou se dobře znají. "Možná tak pětkrát, šestkrát už jsme se spolu praly na soutěžích. Ona má takový styl juda, že je to těžké uchopit. Věděla jsem, co mám dělat, ale pak jsem tam zaspala to kouči maki komi jednou, nechala jsem tam levou nohu vepředu a ona to potrestala," popsala Zachová Radiožurnálu rozhodující okamžik zápasu.

Podobně jako u Zemanové je páté místo jejím nejlepším výsledkem na velké seniorské akci. "Teď mě to mrzí, ale myslím, že to můžu hodnotit pozitivně. Nemyslím si, že to byl úplně ten top den. Už od rána jsem se necítila moc dobře. Nemyslím si, že to byl top turnaj, kdy všechno jde, jak má. Měla jsem hodně goldeny (zlaté skóre), trochu jsem se trápila," přemítala. Doufá, že až bude mít svůj den, tak by z toho mohla být medaile.