Trable v přípravě a improvizace. Češi stejně budou na MS bojovat o medaile

„Dá se trénovat i na suchu. Mám speciální terénní koloběžku, takže za psem jezdím i na ní, ale není to ideální. Tréninky na sněhu jsou opravdu potřeba. Naháníme sníh, kde se dá. Oproti Skandinávcům, kteří už tři měsíce plně trénují na sněhu, máme bohužel velkou nevýhodu," říká další členka národního týmu Michaela Srchová.

Na trať vyrazí se speciálním plemenem, které se jmenuje evropský saňový pes. Je to kříženec ohaře a chrta a hodí se hlavně pro sprintové disciplíny. „Běh v postroji a závod tyto psy naplňuje. První zapřahání může být kolem desátého měsíce věku. Nejlepší formu pro závody pak mají psi kolem třetího roku, kdy už všechno umí," popisuje Srchová, která se na MS představí ve skijöringu, což je běh na lyžích se psem.

To Michal Ženíšek bude mít před sebou čtyři psy. „Jako první běží vždycky ten nejlepší, hodně motivovaný, který chce za každých podmínek pořád utíkat dopředu. Nesmí být hloupý a bázlivý. Je dobré, když vás poslouchá a zatáčí, kam potřebujete, nebo když občas projeví vlastní inteligenci a v závodech s hromadným startem zvládne někoho objet," vysvětluje.

Je to stejné jako u lidských sportovců. I psi musí před soutěžemi pořádně trénovat a dodržovat životosprávu. Jíst adekvátní granule, hodně pít a nezapomínat na doplňky stravy. Před závodem rovněž vyrážejí na obhlídku trati. „Je potřeba, aby pes a páníček byli na sebe napojení a znali se navzájem. Aby věděli, co od sebe mají očekávat," to je podle Michaely Srchové základ úspěchu.