Tragédie! Netradiční zábava měla fatální následky

PunchDown je největší organizací pro slapfighting (fackovaná) na světě. Souboje přitom spočívají v tom, že účastníci stojí proti sobě a na střídačku se otevřenou rukou udeří do tváře. Vítězem se stane ten, kdo srazí soupeře na zem. A právě to se stalo Walczakovi osudným. V souboji s polským mistrem Dawidem Zalewskim šel po jednom z úderů k zemi a do akce se dostali lékaři. Následně byl sanitkou poslán do nemocnice.