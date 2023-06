Transgender ve sportu očima závodnice: Vůbec se mi nelíbí, že ženy mají být zticha

Triatlon je jedním ze sportů, který účast transgender sportovkyň připouští, ale jen za splnění velmi přísných podmínek, které se týkají hodnot testosteronu. Nedává to jistou záruku spravedlivého soupeření?

Vím, že je snaha ho udělat férovější, ale fér nebude nikdy. Geny se nedají v uvozovkách očůrat. Myslím, že to je slepá ulička a se ženami by podle mě závodit neměly. Kdyby měly vlastní kategorii, je to férovější pro všechny. Je mi hrozně líto žen, že se zase musíme ozývat, abychom měly místo ve společnosti, které je jen pro nás a fér. Vůbec se mi nelíbí, že ženy mají být zticha.

Transgender sportovkyň je na vrcholové úrovni jen pár po celém světě napřič sporty. Je to tedy spíše mediálně zajímavé téma, nebo se řeší i mezi sportovci samotnými?

V triatlonu naštěstí takový případ nemáme, že by transgender sportovkyně chtěla závodit se ženami, i když pravidla k tomu existují. Ale pro mě to téma je, asi jsem feministka a vadí mi, když je ženám odepíráno fér prostředí. Bavím se o tom s lidmi, které to zajímá, často také sportovci.

Setkáváte se i s opačným názorem? Tedy, že pokud se sportovkyně narodí jako muž, ale po tranzici a medikaci má některé hodnoty jako žena, může se ženami závodit?

Ještě jsem se nesetkala s tím, že by mi žena řekla, že to je fér a v pohodě. I mužští závodníci mi říkají, že to nechápou. Co jsem si všimla, opačný názor mají většinou buď samotné transgender ženy nebo lidé, kteří nemají s vrcholovým sportem vůbec žádnou zkušenost a neumějí si představit, jaké detaily tam rozhodují.

Studovala jste v USA, kde jsou debaty kolem transgenderu ve sportu vyostřenější. Už v době vašich studií jste registrovala toto téma?

Když jsem odjížděla před čtyřmi lety, vůbec se to neřešilo. Je to téma možná posledních tří let. Ale je pravda, že tam se to hodně řeší, v některých státech jsou povolené transgender děti ve sportovních soutěžích na středních školách. Amerika je vždy taková experimentální, tak trochu experimentují pro zbytek světa…

Foto: Česká triatlonová asociace Triatlonistka Tereza Zimovjanová při Světovém poháru v Karlových Varech.

Jaký tedy očekáváte další vývoj? Těžko se obě strany zcela shodnou na ideálním řešení…