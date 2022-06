Trápící se hrdina Velké pardubické: Už to nejde operovat, ale chuť mám furt

Před vrcholem české překážkové sezony by Bartoš chtěl být znovu v sedle. "V plánu je Pardubická, i čtrnáct dní před tím v Gran Premio Merano, kde bych útočil na čtvrté vítězství s L'Estranem," řekl serveru iSport.cz žokej, který s Theophilem vyhrál Velkou pardubickou v roce 2019.

Loni do jeho sedla usedl znovu, ale spadl a zlomil si pánev. Z tohoto úrazu se dal dohromady, jenže nedávno v Itálii přišel další velký karambol, když pod ním na poslední překážce spadl valach South Africa. Zlomeninu hrudního obratle u Bartoše odhalilo až vyšetření po návratu do Česka.

"Operovat to nešlo, protože od sedmého obratle dolů už mám v hrudi tři prošroubované, musí se to zahojit takto konzervativně. Teď jsem v domácí péči, nosím krunýř, polehávám a tak. Chvilku potrvá, než to sroste," uvedl žokej.