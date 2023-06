Triatlonistka Kuříková byla šestá na ME, kvůli špatné vodě se neplavalo

"V první chvíli jsem byla mírně rozhozená, protože jsme čekali do včerejší noci na rozhodnutí, které bylo triatlon, takže jsem usínala s pocitem, že bude triatlon. A pak na poslední chvíli ráno se to změnilo na duatlon, takže to bylo hodně stresové," uvedla jednatřicetiletá Kuříková na sociálních sítích Českého triatlonu.