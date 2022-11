Životní závod české triatlonistky! Zimovjanová veze z Chile šesté místo

Po 18 kilometrech na kole vstupovala Zimovjanová do běžecké části z 16. pozice, Kuříková byla na konci početné skupiny. "Cyklistika byla hodně nervózní a přiznám se, že jsem z ní měla strach. Jednak jsem měla v hlavě svůj pád z mistrovství Evropy v Mnichově, jednak trať nebyla příliš profesionálně zajištěná. Podél silnice parkovala auta, pobíhali tam divocí psi a celé to bylo hodně nervózní," připomněla Kuříková svůj pád z ME, po kterém musela se zlomenou klíční kostí na operaci.