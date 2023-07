V jiném světle! Reprezentantky to před objektivem pořádně rozjely

Pro některé z hráček se jednalo o první velkou zkušenost v takto profesionálním setupu. „Tohle focení bylo něco, co jsem nikdy nezažila. Rozhodně to bylo zpestření přípravy a zajímavý zážitek. Hlavně si myslím, že takhle atraktivní fotky by mohly turnaji udělat i poměrně velkou reklamu," uvedla jedna z debutantek v reprezentaci žen, Kamila Kopecká.