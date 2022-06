V Praze bude CSIO v parkurovém skákání včetně Poháru národů s českým týmem

Na Poháru národů bude i Anna Kellnerová, i když kvůli tomu musela oželet Global Champions v Cannes, Stockholmu a Paříži. "Pro tým Prague Lions je to samozřejmě trochu složitější, ale mít možnost závodit v České republice a podpořit český tým je pro mě opravdu velmi důležité," uvedla na webu česká jezdkyně, která pro Prahu připravuje klisnu Catch Me If You Can. V týmu ji doplní další členové reprezentačního áčka Aleš Opatrný, Kamil Papoušek, Vladimír Tretera a Filip Doležal.