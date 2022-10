Váňovi je 70. Bez koní žít nedokáže, slavil fotbalem

Také trenérsky Váňa ve stájích nedaleko Chyše na Karlovarsku ustupuje do pozadí a přenechává práci dalším členům rodiny. „Syn Pepča trénuje koně majitele Josefa Aichnera v čele s L'Estranem, už čtyřnásobným vítězem meranské Gran Premio. Manželka píše práce pro ostatní koně, já na to spíš dohlížím a jezdím ty největší mrchy, co máme ve stáji," usmívá se neustále vitální Váňa, jenž se musí smířit s tím, že potomek má někdy i odlišný pohled.

S ním pak zvítězil ještě třikrát, následně jednou s Vronským a tři další vítězství přidal s Tiumenem. Při letošní Velké pardubické mu jako trenérovi nebylo příliš do smíchu. Na start poslal dva svěřence. Vítěz z roku 2017 No Time To Lose s žokejem Ondřejem Velkem při svém posledním dostihu kariéry upadl na Hadím příkopu, nedokončil ani Dusigrosz s Markem Stromským. „Štve mě každý nezdar, ale vím, že k dostihům patří radost i smutek. Důležité je, že všichni, jezdci i koně, zůstali zdraví a No Time To Lose jde do důchodu jako třináctiletý harcovník, co za svou kariéru udělal spoustu radosti," říká Váňa.