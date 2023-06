Všechno pro play off. Malý klub vsadil na veselého žoldáka z Mexika, z druhé posily je zahradník

Je to jako u fotbalu a hokeje. Když v českých podmínkách nenajdou kluby potřebného hráče, zkusí rozhodit sítě v zahraničí. Hledá se nejlépe u potomků hráčů, kteří v Česku dříve působili. „Dostali jsme tip na jednoho Novozélanďana, který tu v minulosti hrál za Čechii a pak dokonce s Krčí vyhrál titul. Našel si českou přítelkyni a narodila se jim tady dvojčata. Zhruba po roce od porodu spolu odcestovali na Nový Zéland. Kontaktovali jsme je přes českou stranu," popisuje Klas, jak se do Tempa dostala posila z daleké ciziny.

Moana Hibbert prý do Prahy velmi rád odcestoval, setkal se s rodinnými příslušníky. Pro třiadvacetiletého Novozélanďana bylo potřeba v Praze zařídit práci a bydlení, výplatu z Tempa nepobírá. „Je spokojený s úrovní extraligy. Sice nemluví vůbec česky, ale nějaká slovíčka pochytil. Užívá si, že je tady, že poznal druhou část své rodiny v Česku," směje se Klas. Podle něj si posila angažmá v tuzemsku užívá. „Pracuje v zahradnictví, chutná mu hlavně smažený sýr. Myslím, že je to pro něj skvělá zkušenost."

Příběh Mexičana Leona Hernandeze je jiný. Zkušený nadhazovač si softbalem přivydělává. Našel ho trenér pražského týmu Petr Bednář. „Mexičan pracuje v Londýně, je to takový softbalový žoldák. Hraje ještě v Dánsku a v Mexiku různé turnaje. Jsme s ním spokojení, je to fajn veselý kluk, skvěle zapadl do týmu," dodává Klas s tím, že pro Tempo stačil vyhrát tři zápasy, celkem v sezoně předvedl 31 strikeoutů.

Kolik posila na víkend stojí? Náklady se prý vejdou do sumy dvaceti tisíc korun. „Jsou to výdaje za letenku, ubytování, odměna za zápas, plus má bonus za vítězství," prozradí Klas. Klub je ale se vstupem do sezony spokojený – z osmi zápasů pražský tým vyhrál pět. „Cílem je postoupit do nadstavby a když budeme mít extraligu zachráněnou, dáme příležitost mladým klukům. Tito nadhazovači jsou pro nás jako investice, abychom udrželi extraligu."