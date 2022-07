Všichni tři kajakáři i Fišerová s Galuškovou postoupili na MS do semifinále

"Záleželo trošku,kdo si vylosoval jakou vodu, hlavně nahoře. Já jsem měl dobrou, nemůžu si stěžovat. A jelo se mi hezky, neriskoval jsem, to byl hlavní úkol," řekl Přindiš v nahrávce pro média. "Strašně jsem se od rána bál, že si to nevyjedu první jízdou a budu tady muset čekat do pěti do odpoledne. To se naštěstí nestalo," přiznal.

Problémy neměl ani Prskavec, mistr světa z let 2015 a 2019 a majitel ještě dvou stříbrných medailí. "Já jsem se včera na tu trať ptal stavitele (Sebastiana Schuberta) a říkal jsem mu, že je trošku moc lehká. On mi říkal: 'Počkej na sobotu!'. Takže si myslím, že tam to bude chtít hodně zatočit a že to bude o hodně náročnější. Na druhou stranu úkol byl si to vyjet a ideálně z co nejlepší pozice, abychom se v sobotu mohli chvilku vyspat, a určitě nepostupovat z druhé jízdy, abychom naopak dneska tady nemuseli trávit hodně času. To se nám splnilo," dodal.