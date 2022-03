Zápasnice Hanzlíčková bude na mistrovství Evropy bojovat o bronz

Utkání s Capezanovou skončilo už po několika sekundách, česká reprezentantka položila úřadující vicemistryni Evropy do 23 let na lopatky. Slibně se pro ni zpočátku vyvíjel i semifinálový duel s Ringaciovou, která loni v nižší váze do 65 kg vyhrála mistrovství Evropy i světa. Na konci druhého kola však tentokrát skončila na lopatkách Hanzlíčková.