Zápasnice Hanzlíčková je na mistrovství Evropy v semifinále

Zápasnice Adéla Hanzlíčková na úvod mistrovství Evropy porazila bleskově Rumunku Aminu Capezanovou a postoupila do semifinále kategorie do 68 kg. V něm ji dnes odpoledne čeká Irina Ringaciová z Moldavska, světová a evropská šampionka v nižší váze do 65 kg z loňského roku.

Foto: Twitter @olympijskytym Zápasnice Adéla Hanzlíčková na archivním snímkuFoto : Twitter @olympijskytym

Článek Nad Capezanovou zvítězila česká reprezentantka už po několika sekundách, úřadující mistryni Evropy do 23 let položila na lopatky. Sedmadvacetiletá Hanzlíčková už má z evropských šampionátů stříbro z roku 2019 a bronz z loňska. Do Budapešti přijela s cílem vybojovat vytoužené zlato.

