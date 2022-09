Závod mistrovství světa na kolonádě? Zájem je velký, problém jsou finance

Jokohama, Leeds, Montreal, Abu Zabí... To je jen část zastávek, kam se během sezony sjíždí triatlonová špička a bojovala o body v seriálu mistrovství světa. Přibudou na seznam i Karlovy Vary? „Prezidentka Mezinárodní triatlonové unie Marisol Casadová i generální sekretář Antonio Arimany po dobrých zkušenostech s úrovní Světového poháru neskrývají, že by nás v rodině WTS rádi viděli," usmívá se předseda české triatlonové unie Antonín Bauer.

Karlovarský Světový pohár se o víkendu koná pošesté v řadě a celkově nese zdejší triatlon pořadové číslo 17. A podle Bauera si vydobyl v mezinárodních strukturách ojediněle speciální pozici. „Na závody tohoto statutu je výběrové řízení, my jsme ve stadiu, kdy k nám pouze přijde dotaz jestli ano, nebo ne. To je obrovský úspěch. Protože poptávka je velká," popisuje. „Jsme první v řadě, kam putuje dotaz na termín, a podle nás se pak skládá zbytek kalendáře," potvrzuje šéf organizačního výboru Vladimír Malý.

Vendula Frintová objížděla primárně seriál mistrovství světa, do Karlových Varů ale vždy ráda přijela. A dvakrát zde slavila vítězství.Foto : CITY TRIATHLON Karlovy Vary

Koketování s přestupem do nejvyšší triatlonové ligy tak nabírá reálné kontury, na stole je ale samozřejmě jedno velké téma. „Zásadní roli hraje jedna věc, a to peníze. Na uspořádání takového podniku potřebujete obrovské prostředky v řádech desítek milionů," krčí rameny Bauer. Organizace SP se přitom podle informací Sport.cz vejde pod deset milionů korun, náklady na podnik MS by ale vyšplhaly na 25 milionů.