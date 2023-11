Životní závod, jako ve snu, zářila česká triatlonistka. Pak přišel šok a zklamání, zůstal jen dobrý pocit

V době, kdy probíhaly depem vedoucí závodnice, nebyl na místě nikdo z pořadatelů, kdo by ukázal směr. Kvarteto triatlonistek si tak nevědomky lehce zkrátilo trať, což by v konečném výsledku nehrálo roli. Ale po protestu olympijské vítězky Gwen Jorgensenové byly „hříšnice“ diskvalifikovány a na první místo se posunula Američanka…

Situaci, která přinesla po závodě hodně emocí, Zimovjanová pro Sport.cz popsala přímo z Chile.

Jak dlouho trvala vaše radost z nejlepšího výsledku kariéry?

Po závodě nikdo žádný prohřešek nehlásil, normálně jsme se chystaly do mixzóny na rozhovory. Ale pak přišla třetí Gwen, nikomu nepodala ruku, jen řekla Katie (vítězné krajance Zaferesové), že to viděla a podává protest, což se smí udělat do pěti minut po závodě.

Vy jste v ten moment tušila, že mohlo dojít k nějakému pochybení?

Vůbec, pro mě to byl šok. Protest se řešil dvě hodiny, jestli bude akceptován, jen mezi jury a těmi, kdo protest podaly. Když byl uznán, my podaly protiprotest, aby si jury vyslechla naše argumenty.

Jaké byly?

Říkaly jsme, že v žádných mapách nebylo zakreslené, kudy se má to místo proběhnout, ani u něj nikdo nestál. A že nebyl úmysl si zkrátit krať, stejně jsme tím získaly tak dvě sekundy.

Jury pak uznala pochybení organizátorů, ale do výsledků vás nevrátila…

Přesně tak. Další závodnice už tam naváděl člověk, který k depu dorazil. Říkali, že to je chyba pořadatelů, ale my zůstaneme diskvalifikované. My to nepřijaly, takže se odvoláme k vyšší instanci.

To se může táhnout dlouhé týdny.

Určitě, možná měsíce, máme třicet dnů na rozklad. Ale smysl to má, věřím, že šance je, diskvalifikovány byly i Francouzka či Španělka, což jsou silné federace.

Klesla ve vašich očích i 37letá triatlonová legenda Jorgensenová, o níž jste vždy mluvila s obdivem?

Já bych takhle určitě vyhrát nechtěla, protože jsme získaly jen zanedbatelnou výhodu, jako kdybychom běžely v zatáčce širší stopou. Měla na protest právo, ale moc to nechápu, byla jsem z celé situace dost zklamaná.

Na druhou stranu to, že jste dokázala v závodě porazit i ji a skončit druhá, vás určitě bude hřát…

Pocity ze závodu jsou to hlavní, co si chci zapamatovat. To, že jsem měla výborné plavání, byla v úniku na kole, kde jsme střídaly jen ve čtyřech, a ještě jsem byla schopná běžet tak, že 400 metrů před cílem jsem byla nastejno s první. Je super zase být v pozici, že bojuju o medaile a potvrdila jsem, že Asie nebyla náhoda (páté místo v Číně a bronz v Koreji). Dost jsem se posunula, snad se zase budu zlepšovat, z toho si odnáším hodně pozitivní energie. Na ten závod jsem pyšná, byl jako ve snu, z výkonu mám radost.

Přitom jste se letos dlouho potýkala s následky covidu. Věřila jste, že se vrátíte tak vysoko?

Věřila jsem, že se budu schopná vrátit do loňské formy, kdy jsem dokázala závodit v top ten. Posouvám se krok po kroku, nikdy jsem nedělala žádné velké skoky a teď jsem se dostala na další úroveň. Tajně jsem doufala, že se dostanu na medailové pozice, a že to vyšlo už letos, je super.

Foto: Petr Horník, Právo Triatlonistka Tereza Zimovjanová v podcastu Mixzóna na Sport.cz.

Kdy se letošní zdravotní trápení v tréninku změnilo zase v novou energii?

Pro mě byl zlomem závod v Karlových Varech, kde jsem zvládla celé plavání a na kole jela v prvním balíku, tehdy mi ještě chyběl běžecký trénink. Ale viděla jsem, že jsem na dobré cestě.

Jak velkou komplikací je diskvalifikace z Chile směrem k boji o olympiádu v Paříži?