Milán (od naší zpravodajky) – Po výhrách nad Japonskem (3:2) a Slovenskem (8:1) poprvé na turnaji nepatří Čechům role favorita utkání. Kanadu ještě nikdy nedokázali porazit, a i kouč Jakub Novotný přiznával, že tento zámořský celek je pro jeho svěřence velkým strašákem. „Jsou pro nás horším soupeřem než USA. S Američany se nám vlastně hraje dobře, protože to je nahoru dolů, ale kanadský styl hry nám moc nesedí.“
Výhra českého týmu by byla velkým překvapením, nicméně parahokejisté se nechtějí vzdávat už před bojem. Psychicky jim může pomoci i jistota semifinálové účasti. O medaile si čeští hráči zahrají při páté účasti na paralympiádě poprvé.
V úterním duelu s Kanadou tak půjde o přímý souboj o vítězství ve skupině B. V ní ale zatím Kanada dominuje, slovenský tým porazila 8:0 a šanci nedala ani Japonsku, kterému nadělila krutý debakl 14:0. Češi tak minimálně budou chtít Kanadě jako první celek na turnaji vstřelit gól.
|Zimní paralympiáda – turnaj parahokejistů:
|Skupina B:
|17:05 Kanada – ČESKO