O nevyzpytatelnosti play off, ale i o Jalonenovi, který začal s respektem. Opravdu ale ví, do čeho jde?

Zatímco hokejisté Pardubic postoupili do čtvrtfinále extraligového play off v nejkratším možném termínu, zbylé tři série předkola musí rozhodnout až páté zápasy. V podcastu webu sport.cz Za mantinelem redaktoři Jan Škvor a Martin Kézr rozebírají nevyzpytatelnost vyřazovacích bojů, věnují se ale i jmenování Kariho Jalonena trenérem české reprezentace. Opravdu zkušený Fin ví, do čeho jde?

Foto: Sport.cz Hokejový podcast Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

