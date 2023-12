V noci fabrika, přes den fotbal. Zjistil jsem, jak těžko se vydělává, říká hvězda Olomouce

Tenhle podzim mu sedí. A nejen podle solidních čísel: v lize stihl čtyři góly a dvě asistence, klidně by mohl trumfnout svoji nejlepší sezonu 2019/20 (5+3). „Může se to povést. Pokud se sejdou dvě věci: jarní forma a zdraví,“ zdůrazní Vodháněl.

O zdraví nemluví náhodou, právě teď je ve stavu zraněných. „V listopadovém osmifinále poháru s Plzní jsem schytal úder do stehna a musel jsem vynechat dva ligové zápasy,“ popisuje. „Děláme všechno pro to, abych byl co nejdřív zpátky. Snad budu připravený přinejhorším na poslední podzimní kolo.“

Jako teenager měl jiné starosti. Když ještě nebylo jasné, že se bude živit fotbalem, coby vyučený nástrojář pracoval v nářaďovně boleslavské automobilky. Tahle štace se protáhla na osm měsíců. „Když jsem přišel z noční a od jedenácti dopoledne jsme měli trénink, nebyl jsem úplně svěží. Ale nějak jsem to přežil a dovedlo mě to až sem,“ usměje se při vyprávění na olomouckém Andrově stadionu. „Jsem rád, že jsem si tím prošel. Zjistil jsem, jak je těžké vydělávat.“

Při leštění plechů a lisování rámů by ho sotva napadlo, že jednou vyrazí na stáž do Dortmundu. „Jel jsem tam z druholigové Vlašimi, což mi připadalo jako sci-fi,“ líčí pobaveně. „Bylo nás tam pět a v Borussii zůstal jen jeden. Báječná zkušenost: v Dortmundu nechybí nic k tomu, aby se fotbalista mohl zlepšovat. Dost mi to dalo do další práce.“