Bývalý stoper Sparty o mladém Krejčím, nepříznivé situaci na Letné a Peltově Jablonci

„Obdivuji každého opravdového fanouška Sparty. Když se s nimi bavím před sezonou, věří, že se to zlepší, aby v jejím průběhu byli zklamaní," říká Fukal, podle kterého je evidentní, že na Letné nefungují věci tak, jak by měly.

„Je to jednoduché. Sparta nebyla šestnáct let v Lize mistrů. Tohle je pro mě i fanoušky jasný signál, že je něco špatně," tvrdí 46letý muž, který za český národní tým nastoupil k 19 zápasům.

Také on nevidí ve hře současné Sparty příliš pozitivního. „Nemá konstantní výkonnost. Fanoušci jedou na její zápas, vůbec nevědí, co tým předvede. Žijí v neustálém očekávání. Nevidím na hráčích chtění to zlomit, necítím, že chodí do zápasů s přesvědčením, že vyhrají," podotýká Fukal.

Letenští ho nepřesvědčili ani ve středeční dohrávce v Jablonci, po které se rozebíral zákrok kapitána Sparty Bořka Dočkala na domácího Davida Housku. Za kopnutí do hlavy dostal od sudího Černého žlutou kartu. Co na to Fukal? „Dočkal měl být vyloučený, jednoznačně. Když se podíváme do zahraničí, tam se podobné zákroky řeší udělením červené karty. Nehledě na to, že byl na utkání přítomný VAR," prohlašuje Fukal.