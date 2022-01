Dej mozek do šuplíku a funguj. Jak přežít olympijské čekání na negativní test

Je jasné, že to bude olympiáda plná improvizací. Třeba teď management hokejové reprezentace intenzivně řeší, jak dopravit další hokejisty do Pekingu a především netrpělivě čeká, zda negativní zůstanou i hráči, kteří se teprve k týmu připojí. Situaci komplikuje, že sportovci, kteří prodělali covid v posledním měsíci, se před cestou do totalitní Číny musí prokázat pěti negativními PCR testy za sebou. Jenže lidé, kteří mají nemoc čerstvě za sebou, mohou vykazovat tzv. zbytkovou pozitivitu. V praxi to vypadá, že vám kupříkladu dva testy za sebou vyjdou negativní, ale třetí je už zase pozitivní...