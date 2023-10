Dobrodružství v Astaně. Úskalí jsou velká, ale Plzeň není bez šance, říká expert

„Hráči už cestu znali a věděli, co je čeká. Taky nechceš na služební cestu třeba do Humenného, ale je to součást profesního života,“ mrknul Rajnoch na moderátora Aleše Svobodu. „Je jasné, že třeba třicátník Hejda by radši byl doma s rodinou, zato pro mladé kluky je to zajímavý výlet a příležitost na další zážitky. Když mi bylo dvacet, nejradši bych pořád byl někde na soustředění, ale v pětatřiceti jsem už radši chtěl zůstat doma.“