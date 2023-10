Extra žhavé zboží z Plzně. V cizině může být zájem o několik jmen, míní expert

A co další jména? „Třeba mladí obránci Hranáč a Dweh. Cesta dnešní Plzně s novými majiteli je mi sympatická: systematicky rozvíjet mladé hráče, případně je poslat na hostování. U Hranáče nebo záložníka Šulce se to Plzni vyplatilo. Tahle cesta mi připadá logická a fandím jí,“ ocenil Rajnoch.

Zmínil ještě jednoho klíčového hráče Plzně: zkušeného záložníka Lukáše Kalvacha. „Je mu už osmadvacet, ale pořád ještě může do zahraničí. Třeba belgická liga by mu slušela,“ naznačil Rajnoch.

Zastavil se i u Pavla Šulce, jenž po sérii hostování konečně září v Plzni. Minulý týden s ním Viktoria prodloužila smlouvu do roku 2026. Neuspokojí ho? „Hodně záleží na jeho manažerovi či trenérovi, aby Pavla usměrnili. Uspokojení může nastat, ale jsou i pozitivní příklady. Třeba Michael Jordan dostal na začátku kariéry obrovskou sponzorskou smlouvu a stejně se stal nejlepším hráčem světa,“ připomněl Rajnoch příběh legendárního basketbalisty.

„Je to dost individuální a záleží, co chce hráč od kariéry sám. Je jasné, že chce být nejlepší, ale taky je tam faktor nové smlouvy, jistoty i peněz. Šulc si musí uvědomit, že může dokázat i vydělávat ještě víc,“ zdůraznil Rajnoch.

„Přechod do dospělého fotbalu ze začátku asi úplně nezvládl, prošel si toho hodně včetně několika hostování. A ani předtím se mu v Plzni nedařilo: nedával šance a byl kritizovaný. Ovšem hodně mu pomohlo poslední hostování v Jablonci, trenér Horejš ho tam dost posunul,“ vykládal Rajnoch. „Ve šlágru na Spartě se mi Šulc líbil, má neuvěřitelné herní sebevědomí. Jde si pro míč do meziprostoru a okamžitě hraje nahoru. Záleží jen na něm, jak mu to půjde dál.“