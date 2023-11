Hadamczik o Síni slávy: V nové ušetříme ročně 15 milionů. Vysvětlil i nedůstojné stěhování z té staré

Zatím Alois Hadamczik detailně o Siní slávy na veřejnosti příliš nemluvil, neúčastnil se ani tiskové konference, na které svaz koncem října představoval plány na její znovuotevření. Generální sekretář svazu Jan Černý tam vysvětloval, že „roční provozní ztráta na Harfě byla ve výši 14 milionů korun, a když si připočtete indexaci nájemného a energií v dalších letech, tak se dostáváme do velmi dramatické částky, která by byla pro svaz neufinancovatelná.“

To jsou – i když v Nekázance bude muzeum prostorově menší – zásadní čísla. „Když jsem nastoupil na svaz, tak jsem hledal, kde nám utíkají peníze. My zjistili, že jeden velký odliv peněz byl na Litoměřice a jeden na Síň slávy. Jestliže byly na ni roční náklady 18,5 milionu korun a chodilo tam 20 lidí denně, tak roční ztráta byla až 15 milionů,“ popisuje Hadamczik.

A tak prý začal intenzivně jednat s vedením obchodního domu na Harfě, kde měl svaz smlouvu až do roku 2028. „Nejdřív se mi vysmáli. Řekli nám, že smlouva tady je, inflace stoupá… Na dalším jednání jsem jim řekl, že by to mohl dojít do horší situace, že bychom mohli být v platební neschopnosti. Po čase nám zavolali a řekli, že buď budeme do dvou měsíců pryč, nebo jdeme dál až do roku 2028,“ říká Hadamczik.