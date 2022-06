Jak má Hadamczik spojit znesvářené prostředí? A nebude zase hledat vnitřního nepřítele?

Bylo to sedm hodin, které pohnuly s českým hokejem. Sobotní konference, ze které Alois Hadamczik vzešel jako nový prezident svazu, totiž byla i o ostré a bouřlivé diskusi uvnitř hnutí a jen poukázala, jak je zdejší prostředí polarizované. Jak ho sjednotit, zda je to vůbec možné a jaké by měly být první Hadamczikovy činy ve funkci, rozebírají v dalším díle hokejového podcastu Za mantinelem redaktoři Sport.cz Martin Kézr a Robert Sára, kteří se konference osobně účastnili. A přidávají řadu svých postřehů z místa.

Alois Hadamczik je novým prezidentem hokejového svazu. Dokáže sjednotit polarizované hnutí?Video : Sport.cz

Článek Konference byla jakousi katarzí hnutí, protože veřejně otevřela a snažila se najít odpovědi na otázky, které český hokej tíží. Ať už šlo o projekt Dukly v Litoměřicích, podivnou devítimilionovou půjčku, kterou svaz skrz svou obchodní společnost poskytl bývalému prezidentovi Tomáši Královi. Řešila se také nevydařená investice do společnosti WSM, na které svaz zřejmě prodělal desítky milionů korun. I to je dědictví, které Hadamczik na svazu zdědil. Hokej Dukla v Litoměřicích na odstřel! Kolik bral mladý Král a vyvádí se odsud svazové miliony? ptají se lidé z hokeje Jak se má muž, jenž právě v pondělí slaví sedmdesátiny, zachovat? „Klíčová věc, kterou musí udělat jako první, je, že musí vrátit důvěryhodnost svazu. Každý krok musí být zřejmý, že ho Alois Hadamczik nedělá pro sebe či své kamarády, ale pro český hokej. Taky bude pod ostrou mediální pozorností, jaké budou jeho kroky, a on ví, jak tlak médií může být nepříjemný, protože ho dohnal až ke konci kariéry trenéra národního mužstva v roce 2014. Když to dokáže brát s nadhledem jako na konferenci, tak půjde dobrou cestou. Pokud si rychle začne věci vztahovat na sebe, vidět vnitřní nepřátele, tak bude mít problém,“ říká výstižně Martin Kézr v podcastu Za mantinelem. S kolegou Sárou se shodují na tom, že Hadamczik volil dobrou taktiku, když řekl, že primárně chce víc peněz pro hokej sehnat skrz nové sponzory i šetřením na chodu svazového aparátu. Je totiž naivní si myslet, že vláda by jen pro dobré oči či líbivá slova nasypala hokeji víc. Kézr zároveň prozrazuje i jednu novinku, která se týká hokejové reprezentace. Ta by základní skupinu MS 2023 neměla odehrát v Tampere, jak bylo původně plánované, ale v lotyšské Rize. Komentáře ANTOŠOVA BŘITVA: Hadamczik ten granát na svaz naopak musí hodit! Jinak ho oblbnou

