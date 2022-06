Dukla v Litoměřicích na odstřel! Kolik bral mladý Král a vyvádí se odsud svazové miliony? ptají se lidé z hokeje

Přímo či nepřímo se do litoměřického projektu trefovali ve svých předvolebních rozhovorech téměř všichni kandidáti na prezidenta svazu, dokonce i Jiří Šlégr coby představitel vládnoucí garnitury přiznal: "Měla by nastat revize projektu Dukla, protože úplně nezafungoval."

Logicky mnohem ráznější byl Alois Hadamczik, jenž mluvil o tom, že do projektu se neúčelně pumpují miliony korun ročně, které pak chybí jinde. Hadamczik následně volby vyhrál a je zřejmé, že bude chtít projekt co nejrychleji stopnout, navíc v tom velmi pravděpodobně najde podporu i u stávajícího výkonného výboru.

Zvlášť poté, co všechno v sobotu v pražském hotelu Clarion o Litoměřicích zaznělo.

Těžko co říct, co bylo dřív, jestli vejce, nebo slepice. Nicméně na sobotní konferenci byl Daniel Sadil, předseda Litoměřic a člen výkonného výboru svazu, vůbec prvním, kdo se přihlásil do veřejné rozpravy a ve svém pětiminutovém příspěvku třeba řekl: "V prosinci 2019 jsme s Lojzou (Hadamczikem) jeli společně pendolinem z Prahy do Ostravy na mistrovství světa juniorů. Po cestě mi říkal, že jde o nejlepší svazový projekt vůbec. Dával mi sílu a říkal, ať si stojím za svým, abych byl trpělivý. Teď vytahuje hulvárny, sprosťárny, kterými nás špiní. Jak se tedy mohu spolehnout na tvoje slovo, Lojzo?"

Dotaz sice směřoval na Aloise Hadamczika, jenže byl zároveň střelbou do vlastní nohy, protože pak se rozjel vodopád reakcí, z nichž Litoměřice pohledem nezaujatého pozorovatele rozhodně nevyšly jako vítězové.

"Pokud jsem to tehdy řekl, měl jsem o Dukle jinou představu. Do klubu kupujete cizince, tvůj trenér je napsaný na svazu. Marek Židlický, který se mnou dělal reprezentaci do 18 let, dostal plat 15 tisíc hrubého na živnost. Váš trenér bere sto tisíc. Co jsi vytvořil, je věc, se kterou nesouhlasí celá republika, ne pouze Hadamczik. Ty peníze pak chybí v dalších klubech," reagoval Hadamczik.

Následně se k Hadamczikovi přidal i karlovarský manažer Miroslav Vaněk, který projekt označil "za vyvádění peněz ze svazu", a Petr Dědek, majitel Pardubic a Hadamczikův podporovatel. Ten se ptal, kolik přesně ze svazu do Litoměřic teče peněz a kolik platí svému brankáři, kterým už pět let je Tomáš Král, "shodou okolností" syn bývalého svazového šéfa.

Sadil odvětil, že do Litoměřic jde 8,2 milionu korun, přičemž sedm se platí přímo dodavatelům služeb (jídlo, ubytování apod.). "A gólman? Stoprocentně vám řeknu, že kdyby u nás nechytal syn bývalého prezidenta, nikdo si projektu ani nevšimne," reagoval Sadil.

Jenže to, že v Litoměřicích, které dotuje svaz, chytá 29letý syn svazového šéfa, bylo roky pro mnohé členy hnutí trnem v oku a rozhodně nepůsobilo transparentně. Spíš to připomínalo pěknou trafiku. "To byl projekt Krále, aby měl mladej Král kde chytat," říkal Radek Duda v pořadu PŘÍKLEP EXTRA, který se na Sport.cz vysílal během mistrovství světa.

A že se Král junior neměl mít v Litoměřicích zle, uvedl i kritický Dědek. Průměrná gáže prvoligového brankáře se podle něj pohybuje mezi 50 až 70 tisíci korunami měsíčně, Král podle jeho slov bral víc než sto tisíc korun. "Trenéra brankářů u vás v životě nikdo neviděl, ale platí ho svaz. Vy chcete důvěryhodnost, ale neříkáte nám pravdu. Kolik nás všechny Litoměřice stojí," pokračoval v ostrém tónu karlovarský manažer Vaněk.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Alois Hadamczik střídá v čele Českého hokeje Tomáše Krále.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Do diskuze rázem vstoupil Aleš Pavlík, viceprezident svazu, který uvedl, že se "v posledním půlroce intenzivně zajímal o hospodaření svazu a po dlouhých měsících zjistil, že Litoměřice ročně svaz vyjdou na 14,5 milionu korun!"

A v sále se ozval potlesk.

To vyjádření ale ve skutečnosti bylo tuze smutné. Je totiž zvláštní, že se viceprezident zajímá o hospodaření až v posledním půlroce a je ještě zvláštnější, že se coby druhý nejvyšší muž českého hokeje tak složitě dostává ke konkrétním číslům, která jsou pak řádově jiná, než uvedl litoměřický šéf Sadil...

Projekt Dukly vznikl v roce 2017, měl primárně dávat prostor hráčům ze širšího kádru juniorské reprezentace, leč zadání příliš - ne vždy svou vinou - nenaplnil. I hráči, kterými se klub chlubí na svém webu (Flynn, Pour, Kvasnička, Střondala), patří k extraligovému průměru a odehráli v Litoměřicích sotva dvě tři desítky zápasů. Další Dukla pak měla být na Moravě, ovšem žádný ze zdejších prvoligových oddílů neměl zájem.

Teď se zřejmě blíží konec programu, protože smlouva mezi svazem a Litoměřicemi vyprší počátkem roku 2023 a za současného klima nelze předpokládat její prodloužení. "Když k ukončení dojde, nestane se vůbec nic," řekl v sobotu Sadil.