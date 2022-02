Jak se svaz postaví k Pešánovi s Nedvědem? A proč Finsko není olympijským překvapením

Jaké největší překvapení přinesl olympijský turnaj? Jednoznačně Slovensko! Podcast Za mantinelem se zaměřuje na slovenskou cestu za bronzem, odvahu vzít mladé hráče, zároveň ale varuje, že koncepční práci potvrdí teprve opakované výsledky. Tedy že Slovensko bude na velkých turnajích pravidelně postupovat do turnaje a že v Pekingu nešlo jen o shodu okolností doplněnou o kus štěstí.

Zásadní zprávy se pak očekávají od čtvrtečního výkonného výboru hokejového svazu, protože ten bude řešit bídné výkony reprezentace v Pekingu i to, zda má Filip Pešán zůstat trenérem také na květnovém šampionátu ve Finsku. "Téma budoucnosti trenéra se určitě bude řešit. A můj názor je, že to asi bude nevyhnutelné, aby se udělala změna. Ale chci si ještě poslechnout další názory," řekl minulý týden pro SeznamZprávy.cz šéf svazu Tomáš Král. Sám Pešán po příletu z Číny uvedl: "Jestli to pomůže věci a jestli se náš názor sjednotí, že bych měl skončit, tak skončím."