ANTOŠOVA BŘITVA: Když Pešán přišel na svaz, chtěl, abychom koukali. Tak koukáme!

Všichni jsme mlčky čekali a báli se cokoliv říct, protože podle Filipa Pešána byl jeden z důvodů krachu na loňském mistrovství světa, že je všichni pasovali do role favoritů, což prý nebyla ani v nejmenším pravda a je to dostávalo pod obrovský tlak. Zaplaťpánbůh, že na olympiádu teď neletěl Jakub Vrána, který by snad mohl nahlas říct, že chce vyhrát. To pod Pešánem nepřichází v úvahu.

I mě potěšil sobotní zápas s Ruskem, jenže v úterý na nás vlétla švýcarská garda, což byl "pouze" výběr tamní ligy NLA, a my prohráli. Ta porážka byla pro všechny tvrdá a co mám zprávy z mixzóny, kde byli k vidění zdrcení hráči, tak i oni věděli, že skončit takovým způsobem ještě před čtvrtfinále je odstrašující. A tak tu teď všichni sborově křičí: Pešán ven, což je důsledek toho všeho.

Sestřih gólů v osmifinálovém zápase Česko - Švýcarsko.Video : Eurosport

Já se ale musím vrátit na úplný začátek, kdy Filip Pešán nakráčel na svaz a všechny trenéry poučil, jak se to má dělat. Mluvil ve stylu, jak on je skvělý a že budeme koukat.

Tak tedy koukáme!

A řeknu vám, není to úplně hezký pohled a já bych si ho raději ušetřil. Ukázal dostatečně, jak si onu změnu představuje a jaký je jeho styl trénování. Od začátku sezony máme tři turnaje, na kterých se předvedly tři různé výběry a třikrát to dopadlo mizerně. Za mě je to od Pešána ukázka, jak se to dělat nemá, ne jak se to dělat má. Je to zklamání pro hokejovou zemi a všichni teď ukazují na Pešána, že má jít okamžitě pryč.

Pro mě nepochopitelně vystřelil z kanonu Miroslav Jansta, šéf České unie sportu, jenž z hokejového vystoupení obvinil premiéra a to, kolik peněz jde do sportu. Když jsem ho poslouchal, tak jsem valil oči. Ale chápu, že potřeboval dát o sobě vědět a hokejový propadák se mu hodil.

Alois Hadamczik se zamýšlí nad podílem viny neúspěchu českého týmu kouče PešánaVideo : Sport.cz

Já tvrdím, že finanční prostředky, které svaz má, jsou celkem slušné. Avšak jde o to, jak se s nimi zachází. Jestli skutečně jdou do mládeže, jestli je pocítí děti, které by měly. Svaz je hybnou silou, ale za poslední dobu udělal jenom boty. Ano, dokázal sice získat do sportu víc peněz, než bývávalo, ale jinak úplně zdevastoval veškeré mládežnické soutěže.

Samotný český hokej roztrhal na hadry a naházel do všech rohů. Ať už jde o ony soutěže mládežníků, ať už je to extraliga, která má nyní 98 cizinců, což jsou neuvěřitelná čísla. Ta soutěž je pomalejší a dnes ji kritizují skoro všichni. Pořád zůstaly tabulky pro děti, rodiče nutí za své potomky při přestupech platit. Soudil se s kluby, když je bez varování vyřadil z juniorské extraligy a pak soutěž na oko přejmenovával.

Svaz celou hokejovou komunitu úplně rozdělil. Na jedné straně potrestá trenéra zákazem na deset měsíců, že něco provedl, jinému to ale beztrestně projde. Zcela rozvrátil základy a teď se to snaží dát rychle dohromady včetně soutěží, aby to vypadlo. Nikdo však nedokáže vstát a říct, že za to nese zodpovědnost a ať to jde teď dělat někdo jiný. A neumím si představit, že ti samí lidé to najednou skutečně budou dělat jinak, jak slibují.

Koukal jsem na Slováky, kteří mají ve výběru dva hodně mladé kluky - Nemce a Slafkovského. A je se ptám, kde je ta naše slavná Dukla z Litoměřic, do které cpeme peníze a oslavujeme ji, jak je úspěšná v Chance lize. Kde jsou ti kluci, které tam vychovali? Proč nejsou na olympiádě, na mistrovství světa? Protože tam žádní nejsou!

Je to jen bublina, aby se tam poschovávali hráči a známí, která ale ve skutečnosti neprodukuje hráče, jako by „Dukla" měla. To jsou hlavní chyby, které vidím, že rozhodují o úspěchu a neúspěchu.

Pokud všichni křičí Pešán ven, tak je to neudržitelný stav. Ale nemyslím si, že odvoláním trenéra se všechno změní a nastaví se nové parametry českého hokeje.

Tomu - bohužel - nevěřím.