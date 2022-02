Pešán po příletu: Jestli pomůže věci, abych skončil, tak skončím

Hokejová reprezentace dorazila před čtvrteční půlnocí ze zpackaného olympijského turnaje domů. A i po příletu zůstává složení jejího vedení stejné - tedy koučem je Filip Pešán a generálním manažerem Petr Nedvěd. Na otázku Sport.cz, zda uvažoval o své rezignaci, Pešán na letišti odpověděl: "To rozhodnutí, kdybych někde vystřelil a nepřemýšlel nad ním bez emoci, by bylo velmi lakomé. Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali, jako je Tomáš Král (šéf svazu) a Petr Nedvěd (generální manažer reprezentace)."

Filip Pešán po návratu z Pekingu. Zvažuje rezignaci? Bude dál zastávat dvě funkce? Video : Sport.cz

