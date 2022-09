Je další bronz cinkáním na lepší časy? A čím český hokej obohacují zahraniční trenéři?

Bronzová ženská radost je symbolickou tečkou za hokejovou sezonou 2021/22, která paradoxně končí ve chvíli, kdy se už ta další rozjela. Českému hokeji přinesla tak dlouho očekávané cinkání medailí, protože kromě žen se na krku houpaly i u mužů, k tomu se mládežnické reprezentace prodraly na světových šampionátech do semifinále. Je to "cinkání" na lepší časy, či jen shoda přívětivých okolností? Také to rozebírají hokejoví redaktoři Sport.cz Martin Kézr a Robert Sára v dalším díle podcastu Za mantinelem.

Článek Byl to pro český hokej ještě v něčem zásadní ročník. Ač to neměl v plánu, tak po olympiádě musel u mužské i ženské reprezentace – byť z odlišných důvodů – najmout zahraničního trenéra. Roky se tomu kroku bránil, leč výsledky, odvedená práce a ukázka profesionalismu v podání Kari Jalonena i Carly MacLeodová potvrdily, že to je správná cesta. Důležitým "detailem" za jejich cestou k medaili byl i fakt, že oba po kvapíkovém nástupu k týmům nic zásadního nebořili a spíš se snažili navázat na práci předchůdců, k čemuž ale přidali také své know-how. Zároveň se obklopili schopnými asistenty, kterým důvěřovali a důvěřují, protože velký hokej už dnes není jen o rozhodnutí jedince. Reprezentace Bývalý kouč hokejistek o svých slzách, o tajemném odchodu i proč jsou teď Češky nejlepší na světě V podcastu ale redaktoři mluví i o extralize, jejíž jubilejní 30. ročník se rozjede příští čtvrtek. A jdou po stopách přestupu Dominika Furcha do brněnské Komety. Ještě více ale budou sílu jednotlivých týmů rozebírat v dalším díle, který vyjde těsně před extraligovým startem. Tipsport extraliga Furch se angažmá v zahraničí nedočkal, podepsal Kometě