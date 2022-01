Jsem připravený na všechno. Vyhazov z Baníku jsem ale dodnes nepochopil, říká Vrba

Na přelomu roku byl také vyhlášen nejlepším trenérem minulého desetiletí. A nepochybně zaslouženě, vždyť získal tři mistrovské tituly s Viktorií Plzeň, dva s Ludogorcem Razgrad, i když on si počítá jeden. V prvním půlroce působení na lavičce bulharského mistra ten první dotáhl, ve druhém půlroce ten druhý načal. Statistici mu ale počítají oba. V minulém desetiletí také dovedl reprezentaci na evropský šampionát 2016.

I když ho v 58 letech po téměř třech desetiletích na lavičkách několika klubů už nic nerozhází, přiznává, že některé nečekané vyhazovy ho překvapily. Dodnes nechápe, proč musel odejít z ostravského Baníku prakticky vzápětí po mistrovském titulu. Když se pár zápasů nepovede, nestěžuje si, že má špatné hráče, ale chyby hledá především v sobě. Vždyť hráči jsou součástí jeho koncepce a on si mnohé z nich vybral.

Nejen fotbalové fanoušky překvapil jeho loňský příchod na lavičku Sparty, byť je bytostně spojován s Plzní. Podle Vrby je práce v obou klubech naprosto nesrovnatelná. „Když jsem v roce 2008 do Viktorie Plzeň přišel, pohybovala se v dolní polovině tabulky, bojovala o záchranu. Později, kdy jsme hráli o tituly a v základní skupině Ligy mistrů například proti Barceloně, Realu, Bayernu nebo Manchesteru City, to bylo úplně něco jiného. Na začátku i na konci minulého desetiletí to bylo se začátky prostě nesrovnatelné, vždyť dneska je pro Viktorku velký neúspěch čtvrté místo. V Plzni se všechno budovalo od nuly. Ve Spartě máte veškeré zázemí, které potřebujete, včetně kvalitního kádru. Jediným úkolem je uhrávat dobré výsledky. Sparta má vždy ten nejvyšší cíl, zisk titulu," nabízí svoje argumenty.