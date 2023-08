Neúspěch hodili na mě, aby zakryli vlastní neschopnost, vzpomíná bouřlivák Petráš nejen na Mundial '70 v Mexiku

„Přišlo to samo od sebe. Spontánně. Jako exploze radosti a díků někde uvnitř mě, která musela ven. V kabině se někteří hráči modlili, jiní se zase křižovali při nástupu na hřiště, já byl ale toho 3. června skutečně prvním fotbalistou, kdo se na mistrovství světa pokřižoval po vstřeleném gólu," hlásí se Ladislav Petráš ke svému primátu následujícímu bezprostředně po trefě do sítě brazilského brankáře Félixe.

„Stejné to bylo s údajnými konflikty mezi hráči Slovanu a Trnavy, nepřátelstvím mezi Čechy a Slováky. Všechno to bylo vyvolané uměle, protože mezi námi hráči vládla pohoda. Vždyť jsme hráli společnou ligu, znali jsme jeden druhého, bylo nám jedno, jestli je jednu dobu v mužstvu víc Slováků a pak třeba zase Čechů," opakoval i Petráš to, co tvrdila a tvrdí drtivá většina jeho tehdejších spoluhráčů.