Panenkovi radil s penaltou, pak ji sám zkusil a Kocek hrozil, že nejpilnějšího sběratele medailí zastřelí

„Měl jsem prostě štěstí. Hlavně na spoluhráče v Dukle i v národním mužstvu," zamýšlel se u mikrofonu Sport.cz, co všechno se v jeho kariéře událo a proč právě on byl tím nejpilnějším z pilných ve schraňování cenných kovů z velkých turnajů.

Přesto měl namále. To když se sedm let po Panenkově bělehradské penaltě pokusil o podobný kousek při exekuci pokutového kopu v přátelském utkání s Bulharskem na pražském Strahově.

„To bylo v kvalifikaci o postup na EURO '80. Nikomu z určených střelců se na penaltu nechtělo, takže se jí nakonec ujal Tonda. ,Co teď?´ povídá a já na to: ,Zkus zopakovat tu bělehradskou. Kopni mu to doprostřed brány.´ Podíval se na mě jako na blázna. ´Ty si se už dočista zbláznil. Vždyť ji zná, viděl ji, ví že ji tak kopu,´ slyšel jsem od něho. 'No právě. Koho by napadlo, že ji zopakuješ. A v takovémto zápase,´ přesvědčil jsem ho. A Panenka šel, penaltu kopnul navlas stejně jako v bělehradském finále a my vedli 1:0," pamatuje si Štambacher i po 44 letech slovo od slova konverzaci, kterou spolu vedli dva hrdinové zmíněného kvalifikačního duelu na bratislavském Tehelném poli.