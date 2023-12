Šimpanzům ani na Vánoce Krbeček podstrojovat nebude. Místo banánů dostanou zeleninu, granule a smlsnou si na cibuli

„Návštěvníci naší zoologické nosí na Vánoce zvířatům spoustu dobrot. Ovoce, zeleninu, oříšky… Proto teď, když jsou Vánoce, možná šimpanzi i ten banán dostanou. Výjimečně,“ rozpovídal se v dalším díle pořadu Kopačky na hřebíku Tomáš Krbeček, který deset let pobíhal po ligových fotbalových trávnících, aby po skončení aktivní kariéry našel nový smysl a náplň života.

„Fotbal mě už opravdu neláká, i když zpětnou vazbu na něj samozřejmě pořád mám. Našel jsem si jiné životní vzory… Když jsem ještě hrál fotbal, bavil mě Messi, Ronaldo, u nás době třeba Marek Matějovský. Teď je to ale Dian Fosseyová či třeba Jane Goodallová. Dá mi to víc než se držet skálopevně fotbalu, který pominul,“ připomíná americkou a anglickou bioložku, dvě veličiny, které zasvětily svůj život výzkumu primátů.

Foto: Robert Neumann, Sport.cz Bývalý fotbalový prvoligový útočník Tomáš Krbeček se po kariéře stal ošetřovatelem primátů v zoologické zahradě v Plzni. Na snímku připravuje krmení pro svoje svěřence.

„A dalším je třeba Petr Horký,“ přidává někdejší útočník Plzně, Ústí, ale také Liberce, ale také Příbrami či slovenského Ružomberku, že svůj vzor má i v tuzemsku.

„Téma fotbal nevyhledávám, ani mě to nenapadne. To už je životní kapitola, která je dávno pryč. Vždyť já vlastně nikdy žádný velký fotbal nehrál, kopal jsem jen v provinčních klubech, se kterými jsme postupovali do ligy a pak se v ní zachraňovali. Začátek kariéry se mi sice povedl, i nějaké góly jsem dával, s reprezentační jednadvacítkou jsem si zahrál i na mistrovství Evropy, ale pak to šlo z kopce. Nejspíš i proto, že jsem začal o fotbale moc přemýšlet,“ vysvětluje kluk z fotbalové rodiny, proč se raději než o fotbale baví o tlupě šimpanzů, o kterou se v plzeňské zoo stará.

„Holt se to nepovedlo. Ale všechno je k něčemu dobré. I to špatné. Je to prostě tak, jak to má být,“ drží se Tomáš Krbeček i v nové profesi své životní mantry.

Tomáš Krbeček Narozen: 27. října 1985 Fotbalová kariéra: Agro Cheb, 2005 – 2010 Viktoria Plzeň, 2009 Sn Liberec, 2010 – 2011 FK Ústí n. L., 2011 MFK Ružomberok, 2012 – 2015 FK Příbram, 2016 Sj Vyšehrad, 2016 – 2017 Bayern Hof, 2017 – 2021 TSV Bogen Ligové starty a góly: 197/20. Z toho česká liga 187/19, slovenská liga 10/1. Největší úspěch: účast na ME do 21 let s českou reprezentací v roce 2007

Spokojený, šťastný, rozzářený, když se u mikrofonu Sportu. cz stočila řeč zpátky na pavilon primátů a jeho tlupu šimpanzů. Výjimečnou a vzácnou, protože se jedná o extrémně ohrožený poddruh čego. V Evropě je jich totiž v lidské péči pouhých šestadvacet v tuctu zoologických zahrad. A plzeňská patří mezi ně…

Úžasné, jak o šimpanzích dokáže Tomáš vyprávět. Co všechno o nich ví, s jakým nadšením a láskou o nich mluví, co všechno se o nich naučil a co za pět let vypozoroval.

Foto: Robert Neumann, Sport.cz Bývalý fotbalový prvoligový útočník Tomáš Krbeček se po kariéře stal ošetřovatelem primátů v zoologické zahradě v Plzni.

Víte třeba, proč jim nedopřeje banány?

„Banány z tropického pralesa mají úplně jinou nutriční hodnotu než ty, které známe a jíme my. Ty naše jsou plné cukrů a sacharidů, proto je šimpanzům nedáváme, aby netloustli a neničili si orgány,“ poučuje posluchače našeho podcastu i návštěvníky zoo při komentovaných prohlídkách.

„Kdybych řekl Petrovi Švancarovi, že mám přednášky před lidmi, asi by neuvěřil. Ví totiž, jakým introvertem jsem byl kabině,“ zastaví se Tomáš na chvíli u své fotbalové kariéry, aby se zase okamžitě vrátil k tomu, co ho baví a naplňuje.

Foto: Zdeněk Němec, ČTK Příbramský útočník Tomáš Krbeček byl u míče dříve než Milan Kerbr ze Slovácka.

Je to úžasně zajímavé povídání, které teď, v čase vánočním, rozhodně stojí za poslech. Už třeba proto, že se dozvíte, jak si člověk najde jiné životní hodnoty a cíle, než jakými předtím byly fotbalové tréninky a zápasy. A že je nevýslovně spokojený a šťastný, že si je našel.

Uslyšíte, jak k nim Tomáš Krbeček dokráčel a proč se po skončení aktivní kariéry rozhodl právě pro profesi ošetřovatele v zoo. A že v jeho případě se asi skutečně stalo, co se stát mělo a co měl životním osudem předurčeno.

„Vím, že nezachráním planetu, ale pro mě je strašně důležité, že má práce má smysl a naplňuje mě, což je pro mě strašně důležité.“

I proto se tentokrát v Kopačkách na hřebíku víc než o fotbale mluví o tlupě šimpanzů a práci, kterou s ní Tomáš Krbeček má.

Foto: Petr Eret, ČTK Tomáš Krbeček z Příbrami a Petr Pavlík z Jablonce (vzadu).

Třeba o samci Sirim, jemuž se museli Tomáš s kolegyní Monikou dva roky věnovat a trénovat ho, aby ho tlupa přijala mezi sebe. Třeba o novém samci, kterého přivezli do Plzně z Portugalska a s nímž bude nejspíš podobná práce jako se Sirim. Třeba o tom, jakou zábavu a hry pro šimpanze vymýšlí…

„Granule, ale i třeba hrášek jim schováváme do dřevité vaty, rozinky, oříšky a sušené ovoce pro změnu do děr navrtaných do dřevěných polínek. Kdo má nehty, je ve výhodě, kdo je nemá, musí si vzít na pomoc proutek, aby tyhle laskominy dostal ven. A pohankovou kaši jim pro změnu dáváme do termitiště. A pro malou Cailu je úplně tou největší zábavou deka. Hodí si ji přes hlavu a hraje si s ostatními na bubáka. Opravdu jako děti,“ ukazuje Tomáš Krbeček na videu, jak čtyřleté mládě dovádí.

Foto: Robert Neumann, Sport.cz Bývalý fotbalový prvoligový útočník Tomáš Krbeček ukrývá do košíku dobroty pro primáty v zoologické zahradě v Plzni.