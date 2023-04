Ujížděl policajtům, taxikařil s puškou. Lauda i o tom, kolik dostal za přestup do Slavie a proč tam skončil

„V Olomouci bývala za mé éry proslulým podnikem Varna, kam chodili hokejisté, herci, zpěváci i všelijací veksláci a já s nimi. Trenér Brückner nám fotbalistům sice návštěvy Varny zakázal, nade mnou ale přimhouřil oko. Ovšem jen od pondělí do středy. Od čtvrtka jsem musel na tréninku makat a o víkendu se odměnit gólem. I od něho jsem ale dostával pokuty. Párkrát mě přistihl, když jsem v Avionu vběhl do kuchyně, tam si dal oběd s kuchařem a poté usedl ke stolu se spoluhráči, abych si nechal naservírovat další porci knedlíků s omáčkou."

Věděli jste třeba, že začínal v Bělé pod Bezdězem jako házenkář a že se na fotbalovou dráhu vydal vlastně proto, že si šel zahrát fotbal načerno za dorostence Bělé, ligovým vrstevníkům Mladé Boleslavi dal tři góly a do města automobiů ho okamžitě přetáhli? A slyšeli jste, proč nepřestoupil do Sparty, ale do Slavie? A víte, kolik dostal za podpis přestupních lístků do Edenu?