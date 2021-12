Má být Pešán odvolán, nebo výkonný výbor přivře před hokejovou bídou oči?

Hlas lidu, hlas boží, říká se. A bylo-li by jen na čtenářích Sport.cz, pak dny Filipa Pešána u reprezentace by byly sečteny, protože víc než 95 procent ze zhruba pěti a půl tisíc hlasujících se totiž po zpackaném moskevském představení v anketě vyjádřilo, že by měl být okamžitě odvolán. Dokázala by ale hokejová vláda k tak razantnímu kroku najít odvahu a mělo by to necelé dva měsíce před olympiádou v Pekingu smysl? Také o tom v novém dílu hokejového podcastu Za mantinelem diskutují redaktoři Martin Kézr a Robert Sára.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

Článek Varovné nejsou jen výsledky, které hovoří jasně, že národní tým prohrál všech šest zápasů sezony se zdrcujícím skóre 11:24. Děsivá je především předváděná hra a zmar, který je z hráčů znát. Šéf svazu Tomáš Král sice připustil, že se situací v národním týmu bude výkonný výbor zabývat mezi svátky a že si vyslechne názor generálního manažera Petra Nedvěda, který za dění v reprezentaci zodpovídá, nicméně nejspíš nelze očekávat trenérskou rošádu. Nepomohlo by alespoň posílení pravomocí dosavadních asistentů Martina Straky a Jaroslava Špačka? A jaká vlastně je dosavadní komunikace Filipa Pešána vůči hráčům i veřejnosti? Rovněž na tyto otázky hledá podcast Za mantinelem odpověď. Komentáře ANTOŠOVA BŘITVA: Poslední zhasne a jdeme pryč! To svazové absolutní ticho úplně děsí Měl by být podle vás trenér Filip Pešán po zoufalém startu sezony odvolán? Ano, šanci by měl dostat někdo jiný 96,2 % Ne, stávající trenér by měl ještě dostat čas 3,8 % Celkem hlasovalo 6519 čtenářů.

