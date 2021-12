ANTOŠOVA BŘITVA: Poslední zhasne a jdeme pryč! To svazové absolutní ticho úplně děsí

Před turnajem jsem od národního týmu slyšel, jak pomýšlíme na první místo, jak chceme oproti Karjale zlepšit oslabení, jenže nic z toho se neprojevilo. Zase se ukázalo, že při skládání kádru nemáme kde brát. Ale to je dlouhodobý problém. Problém, který se měl řešit už před osmi lety. Jenže se neřešil.

Co mě ale překvapuje daleko víc, je ticho, které na hokejovém svazu panuje. Prezident Král už asi nebude striktně vystupovat, když příští rok končí, ale proč mlčí třeba viceprezidenti (Bříza, Pavlík, Zábranský)? Proč se nevyjádří? I majitelé extraligových klubů musejí vidět, že je nutná změna. Při pražském zápase s Finy byla ve VIPu v O2 areně asi pohoda, všichni se podívali na hokej, který z naší strany ještě nebyl tak špatný, i když se prohrálo.

Pak ale přišla moskevská utkání s Rusy a Švédy, a to už byla opravdu bída. Když vidím, jak je na svazu ticho po pěšině, nikdo nic nedělá a neřeší, tak je mi jasné, že všichni to chtějí nějak doklepat do MS 2024 v Praze a Ostravě bez nějakých zásadních změn. Aby se to prostě nějak dojelo.

Foto: Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP Emil Petterson a Pontus Holmberg slaví gól v české síti.Foto : Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP

Právě z toho mám největší hrůzu. Vnitřně totiž cítím, že lidi přestávají hokej sledovat. Už je tolik nezajímá, protože furt jenom prohráváme a řešíme, že se nedaří. A ono se fakt nedaří a je to špatné. Jenže na nejvyšších místech ani v trenérských štábech se nic neděje...

Nejde jen o jeden turnaj reprezentačního áčka. Osmnáctka do toho prohraje na Evropské olympiádě mládeže s Běloruskem... Prostě je toho čím dál tím víc. Tam, kde se dřív křičelo, mlátilo do stolů, chtěli se odvolávat trenéři a měnit sestavy, tak teď je místo toho absolutní ticho a klid a nic se nemění. A to mě úplně děsí!

Vezměte si zápas s Ruskem, které na nás vlétlo takovým způsobem, že po 15 minutách bylo za stavu 3:0 hotovo. A vůbec to nechci svalovat na naše hráče, že by nemakali nebo se nesnažili. Tak to nebylo, ale Rusové byli lepší a se Švédy pak nezvládneme třetí třetinu. Obávám se, že pokud nezačneme rychle jednat, lidi už si příště hokej ani možná nepustí a budou se radši koukat na nějaký seriál.

Na svazu si asi neuvědomují, jak můžeme přijít o fanoušky, které jsme si od MS 2015 v Praze a Ostravě získávali. Přijde mi, že svaz to nechává plynout a až nám uteče úplně všechno, tak řeknou: „Dobrý, ten poslední zhasne a jdeme pryč." A to je prostě hrůza.

Po moskevském turnaji se začínají objevovat hlasy, jestli by nebylo lepší odvolat trenéra Filipa Pešána. Přestože ho spousta lidí u nároďáku nevidí ráda, můj názor je takový, že by měl smlouvu dodržet a pak bych rozhodl, co s ním dál. Nejsem totiž zastáncem velkých trenérských změn a už vůbec ne měsíc před olympiádou.

I když vím, že neúspěch na letošním MS i dvou turnajích EHT této sezony jde hodně za ním. Cítím, že v nároďáku něco nefunguje a není tam něco v pořádku. O tom by ale osobně měli říct sami hráči generálnímu manažerovi Petru Nedvědovi; který mimochodem měl být na posledním turnaji před olympijskými hrami osobně přítomen; a mluvit s ním o tom. A právě Nedvěd by měl rozhodnout, jestli má Pešán pokračovat, nebo ne.

Je to o interním povídání s hráči. Já na to koukám z venku jako expert okem toho, jestli má Pešán dodržet smlouvu. Nevidím dovnitř, jaké v kabině panují vztahy. Jestli je tam propadliště, jak se Pešán chová, když se zavřou dveře, jak mu tým věří. Navenek to ale vypadá, že tým (a tím myslím nejen hráče, ale i trenéry a všechny kolem) prostě nefunguje.

Aby mě všichni chápali, nejsem pro to odvolávat trenéra půl roku před koncem jeho smlouvy. Je ale jasné, že pokud se objeví zprávy, že to znovu nefunguje, že je v týmu znovu problém jako na mistrovství světa, kdy chtěli někteří hráči odjíždět domů, pak už bych asi fakt nečekal a rozhodně bych se začal pídit po novém trenérovi.

Ale tyhle informace zatím nemám. Proto bych nerad vytruboval, aby se vyhodil Pešán, protože tenhle Pepa se urazil na Tondu. Pokud ale Petr Nedvěd tyhle zprávy bude mít, není na co čekat.

Když mám najít to málo, kdo si na posledním turnaji řekl o letenku do Pekingu, ať už v něm budou hráči z NHL, nebo ne, tak bych řekl jen pětici jmen. Brankář Hrubec, obránce Jeřábek a útočníci Gulaš, Kovář a Krejčí. Jako jediní prokázali, že na to mají a olympiádu si zaslouží.

Smutné pro český hokej je, že všichni to jsou hráči, kterým už bylo přes třicet. V kontextu toho, co jsme viděli teď, se ukazuje jako úplný nesmysl postavit nominaci na listopadovou Karjalu na mladých. Už na ni měli jet ti nejlepší hráči a na Channel One Cupu k nim doplnit další adepty pro Peking, abychom si ověřili, zda mají na to jet na olympiádu. Jenže my jsme turnaj ve Finsku úplně zbytečně utratili kvůli nějaké zkoušce hráčů...

Proč jsme doteď neviděli v reprezentaci třineckého obránce Kundtrátka, který má formu jako blázen? Proč jsme na mezinárodní úrovni neviděli vítkovického útočníka Lakatoše? Proč se nedostalo na bratry Zohornovy, kteří by v případě absence kluků z NHL mohli mít v týmu svou roli? Nechápu...

S ohledem na olympiádu si myslím, že jsme pořád schopni porážet ten mezinárodní střed. S Dány či Nory jsme pořád schopní hrát velice dobře i v extraligové sestavě a porážet je. Top týmy ale dlouhodobě porážet nebudeme. Může nám proti nim vyjít jeden klíčový zápas ve čtvrtfinále. Musela by si ale sednout sestava, hráči by museli věřit tomu, co mají dělat a sami by si řídili nastavení, jak mají hrát.

Subjektivně bych strašně rád věřil, že přijde jeden zápas, který odehrajeme výborně, všechno si najednou sedne a budeme bojovat třeba o bronz, což by byl super úspěch. Objektivně v to ale nevěřím.