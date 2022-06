A jednou spolu na stupních! Od sesterských bitek přes pusu od šampiona po skok do peřejí

„Ráno za mnou na závodišti přišel doktor, jak mi je. Tak říkám, že se cítím skvěle,“ pobaveně vzpomíná Gabriela. „Pak se ptal na dietu a přesnídávky, až když se ptal na prášky, co mi prý dal, došlo mi, že chtěl mluvit s Martinou, ale jak celou noc nespal, tak to spletl,“ líčí.

Pes se jí zakousl do oblasti oka. „Myslela jsem, že jsem o něj přišla, ale naštěstí brácha zachoval klid, naložil mě do auta a jel se mnou do nemocnice,“ vybavuje si. Lékaři oko zachránili, ale během léčby nesměla do chlorované vody, což ji usnadnilo volbu divoké vody. „Ale jednu dobu jsem fakt byla skoro rozhodnutá pro plavání,“ přiznává.