Další sesterská koupel? Pusa a objetí stačí, smála se šťastná Satková

Bronz slavila při Světovém poháru 23letá Martina, její o tři roky mladší sestra skončila pátá. „V cíli za mnou ségra přiběhla a byla neskutečně šťastná. Dneska za mnou málem skočila do vody ona, ale říkala jsem jí, že nemusí a že pusa a objetí stačí,“ usmívala se Martina Satková.

Obě sestry mají odlišného trenéra, s nímž analyzují jízdy, ale to jim nebrání alespoň v nonverbálním kontaktu. „Všichni jsou před startem hrozně soustředění, my na sebe vždycky mrkneme a usmějeme se. Je to takové znamení, že je všechno v pořádku a potkáme se v cíli,“ odhaluje zákulisí sesterské kombinace.