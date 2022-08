Díky Kaapovi už neúspěch není koncem světa. Mäki o běhu jako terapii i vytetované modlitbě

Vidí na sobě, jak ji narození Kaapa změnilo. I atletické nepříjemnosti vnímá jinak. Jako když jí pozitivní test na covid v zimě nepustil na halové mistrovství světa. „Samotnou mě překvapilo, když mi přišla zpráva, že jsem pozitivní, tak mě to sice naštvalo, ale hned naskočila myšlenka, že můžu jet do Hodonína a uvidím Kaapa mnohem dřív,“ přiznává.

Stejně tak lépe, než dřív nesla i nevydařené semifinále mistrovství světa v Eugene. „Dřív, když přišlo nějaké zranění nebo neúspěch, byl to pro mě pomalu konec světa. Byť ta perspektiva asi mohla lidem mimo vrcholový sport přijít směšná, ale každý se k tomu musí propracovat sám,“ ví.

Atletky Diana Mezuliáníková (vlevo) a Kristiina Mäki chtějí v Mnichově do finále.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Rozhodně to ale neznamená, že by se u ní běhání přesunulo na druhou kolej. Odmala je na něm v dobrém slova smyslu závislá a je pro ni i terapií. A po nepovedeném závodě se těší znovu na běh.

„Je to paradoxní, že věc, která vás v jednu chvíli zklame, vám pak pomůže se z toho dostat. Ale měla jsem to tak odjakživa. Měsíc volna na podzim je fajn, ale po dvou týdnech už mě to nebaví,“ přiznává Mäki.