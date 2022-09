Jako sprint po mokré střeše v gumácích. Staněk o bolavé sezoně i zázemí v české atletice

Trpělivost se vyplatila. Když se kotník dal dohromady, dostal se svěřenec Petra Stehlíka do takové fazóny, že získal bronz na mistrovství Evropy v Mnichově. A to si dělal zálusk na ještě cennější kov.

Ve zlaté éře své disciplíny ví, že pokud chce konkurovat špičce, musí se stále pohybovat na hraně. „Přirovnávám to k běhu po mokré střeše v gumácích. Sprintujete a doufáte, že neuklouznete. Děláte to do vyždímání, ale furt tam musí být rozum,“ popisuje svůj přístup k tréninku.