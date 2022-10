Koudelkův plán na můstku? Těšit se jako jeho děti na čokoládu

Poté, co se rozloučili se skokanským světem Viktor Polášek i Čestmír Kožíšek, jsou Koudelkovi tréninkoví parťáci o víc než deset let mladší. A mají tak jedinečnou možnost na vlastní oči sledovat, co dostalo 33letého skokana z Lomnice nad Popelkou mezi elitu, kde se mu povedlo vyhrát pět závodů Světového poháru.

Inspiraci mu dodávají i jeho synové šestiletý Karel a dvouletý Adam. „Potřebuju se zase těšit na závody jako malé dítě. S přibývajícím věkem je to složitější, ale jak mám doma dvě malé děti, dokážu se vžít do pocitu, kdy čokoládu opravu chtějí, prosí o ni a pak jsou nadšeni,“ směje se.

Rodina má na jeho kariéru vůbec blahodárný vliv, nebýt manželky Andrey, už čtyři roky by se tituloval jako bývalý závodník. „Tehdy jsem byl rozhodnutý skončit. Ale říkala, že by to byla velká škoda, neměl bych to vzdávat, a ještě na dobré výsledky mám. Tak jsem ji poslechl,“ popisuje manželskou konverzaci, která vyústila v pokračování kariéry.