Tucet medailí, dvě velké krize a titul doktorky. Kubová o kráse i nástrahách světa pod vodou

„Pak mě zase začalo hrozně bavit a druhá krize přišla po mých největších úspěších," vrací se o necelých deset let zpět. „Měla jsem od sebe každý závod velká očekávání, pořád jsem plavala na úrovni svých osobáků, ale bylo z toho třeba páté místo a já byla zklamaná. To trvala docela dlouho," vybavuje si.

A tak ke své úspěšné kariéře přidává bonusové sezony. „Je to něco navíc, vždyť už rozhlašuju pět let, že budu končit," směje se. „Ale vloni se mi povedlo zaplavat český rekord a přijde mi fajn, že dokážu plavat na hranici svých možností," pochvaluje si 31letá plavkyně.

Co odpovídá? „Že nevím," usměje se. „Určitě to bude krásná olympiáda, já nikdy nebyla na zahájení, což bych hrozně ráda zažila," vypočítává. Na druhou stranu by na olympiádu nechtěla jet jen do počtu, ale v pozici, kdy by měla reálné ambice na postup z rozplaveb...