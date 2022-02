Neskutečná energie, obdivuje Spartu v pohárovém derby Straka a říká: Slavii chybí olej

„Jsem rád za tah Pavla Vrby, který nasadil ve velké míře odchovance Sparty," připomínal Straka, že v konečném součtu do pohárového derby v rudém dresu naskočilo deset fotbalistů, kteří prošli mládežnickými týmy letenského klubu. „Mohla by to být správná cesta. Neříkám, že nemají přicházet zahraniční hráči, ale ti musí být rozdíloví. Nesmí být jen součástí mužstva," přemítal Straka.