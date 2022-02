V takovém zápase by nám Stanciu pomohl, cítili slávisté. Proč střídal Madsen v poločase?

Slavia se učí hrát bez špílmachra Nicolae Stanciua, který je na odchodu do čínského Wu-Chanu. Napoprvé jí to pořádně zaskřípalo, proti Karviné postrádala ve své hře překvapení i myšlenku a s posledním celkem ligy senzačně padla v Edenu 0:1. „Chyběl nám hráč, který by to dokázal vzít na sebe,“ vypozoroval trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Slávistický záložník Mads Emil Madsen v souboji s karvinským záložníkem Adamem Jánošem. Foto : Kateřina Šulová, ČTK

