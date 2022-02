Straka: Od Krmenčíka jsem čekal daleko víc. Sparta působila dost mdle

Co jste říkal na výsledky Slavie a Sparty v prvním jarním kole?

Asi nikdo nepočítal s tím, že by Slavia doma prohrála s Karvinou. Byl to šok, na druhou stranu po zimní pauze to favorité nemají lehké. Z vlastní zkušenosti vím, jak nepříjemné je na startu jara hrát proti klubům, které na tom nejsou dobře. Ty mají vždy obrovskou motivaci. Navíc nikdo neví, jak na tom kdo je. Mezi generálkou a ostrým zápasem je prostě rozdíl. Slavia před týdnem v přípravě jasně porazila Baník Ostrava, možná se u ní dostavilo nějaké sebeuspokojení. Těžko říct, každopádně Karvinou nedokázala porazit. Pro Spartu to byla hozená rukavice, která ale nebyla zvednutá. Pro všechny sparťany je to velké zklamání, protože byla šance dostat se bodově ke Slavii, což se nepodařilo.

Proč se to Spartě nepovedlo?

Její výkon byl pro mě zklamáním. Od sparťanských hráčů jsem čekal víc. Člověk byl zvyklý na dominanci z jejich strany, na útočnou hru, na fotbal, který baví. Bohužel tohle vidět nebylo.

Co vám ve hře Sparty nejvíc chybělo?

Zanícení, osobní souboje, důraz, větší pohyb, větší důvěra při práci s míčem. Postrádal jsem u Sparty to, že když přijde tým na hřiště, ví, co chce. Překvapilo mě, že nebyly cítit individuality, které by měly mužstvo táhnout. Ať už jde o Peška, Haraslína nebo Hložka, byť ten nějaké šance měl. Celkově na mě působil sparťanský mančaft dost mdle, bez emocí, bez vůle. Každý si musí říct, že tohle nestačilo. Když přišel trenér Vrba, bylo vidět, jak jsou hráči nabuzení, byla na nich patrná touha vyhrát. To se musí vrátit.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér František Straka v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nepřišel vám Adam Hložek na hrotu odříznutý ze hry?

Projev Sparty nebyl celkově dobrý. Chyběla mi součinnost všech řad, netýkalo se to jen podpory Hložka. Scházela mi větší odvaha, snaha víc si dovolit, podržet balon, nechat soupeře běhat, neustále ho nahlodávat. Dobré je, že Sparta udržela nulu. Dynamo mohlo vyhrát, kdyby proměnilo své šance. Mělo daleko větší příležitosti než Sparta. Ukázalo se, že se nejde spoléhat na jednoho nebo dva hráče. To je málo. Musíte obstát jako celek. Věřím, že v dalších zápasech to bude ze strany Letenských lepší.

Myslíte si, že se na výkonu Sparty projevila řada absencí?

Na tohle bych to nechtěl svádět. A už vůbec bych třeba nechtěl říkat, že Spartě chyběl Čvančara, který bude muset nejprve dokázat, že na Spartu. Ale je pravda, že Sparta měla určité problémy, což samozřejmě narušuje pohodu v mančaftu. Ale hráči tam jsou z nějakého důvodu, a když přijde šance, měl by mít každý největší motivací čapnout ji za pačesy a už tam nikoho nepustit. V mužstvu musí panovat zdravá konkurence, hlad po místu v sestavě. To by si měl každý uvědomit.

Pojďme ke Slavii. Co chybělo jí?

Slavia sice bušila do vrat, ale co je vám to platné, když je neotevřete. Chyběla jí předfinální a finální přihrávka. Je sice hezké, když hrajete kolem šestnáctky soupeře, ale když z toho nemáte šance, je vám to k ničemu. Pak mohou přijít chyby individuálního rázu, které takové zápasy rozhodují. A Slavia se jich dopustila a nakonec prohrála. Nebyla schopná tu dobrou a organizovanou obranu Karviné zlomit. Musím ale říct, že Slavia trestuhodně zahodila penaltu. Divil jsem se, že Olayinka na ni šel. Když jsem ho viděl, jak ji jde kopat, už jsem si říkal, že ji nedá. To z toho frajera vycítíte, už když na penaltu jde. Pro Slavii to možná byla i dobrá facka na začátek jara, aby se vrátila k tomu, čím se prezentovala na podzim.

Nechyběl sešívaným kreativní záložník Nicolae Stanciu víc, než se čekalo?

Ať je Stanciu, jaký chce, podle mě byl rozdílovým hráčem Slavie. Dokázal branky připravovat, zároveň byl schopný zápasy i rozhodovat. Takového hráče teď Slavia nemá. Chybí jí i Kuchta. Byl jsem zklamaný výkonem Krmenčíka, čekal jsem od něj daleko víc. Pěly se na něj ódy, ale když se útočník nedostane pořádně do šestnáctky a není v ní cítit, tak je něco asi špatně.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Peter Olayinka ze Slavie Praha neproměnil penaltu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Už ve středu se pražská S utkají v derby ve čtvrtfinále domácího poháru. Co od utkání očekáváte?

Moc se na derby těším. Zápas bude mít po všem, co se teď stalo, obrovský náboj. Oba týmy udělají maximum pro to, aby se dokázaly rehabilitovat. Bude to úplně jiný zápas, než obě mužstva sehrála o víkendu. Sám jsem zvědavý, jak oba týmy do zápasu vstoupí, jak se bude hrát. Musím říct, že mě také těší, že se tady domácí pohár bere konečně prestižně. V minulosti to tak úplně nebylo, ale týmy si začínají uvědomovat, jak je super pohár vyhrát, koneckonců otevírá dveře do Evropy.

Tipnete si výsledek středečního derby?