O experimentech v Lize mistrů i trenérech, kteří oživí extraligu

Jako první do nového ročníku Ligy mistrů vstoupily Pardubice, které ve čtvrtek podlehly Ilvesu Tampere 1:3. Pozitivní je určitě hokejová euforie pardubických diváků, protože na zápas dorazilo skoro 6 500 diváků a už o den dříve jich stovky přišly na autogramiádu, na opačném pólu hodnocení je produktivita. Ovšem mohl za to i vynikající výkon brankáře Ilvesu Jakuba Málka.

„Jde o bývalého gólmana Vsetína a reprezentační dvacítky, kterého draftovalo i New Jersey Devils, a on rychle z českého hokeje vymizel. A chytal opravdu parádně,“ připomněl šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.

„Experimenty mohou být příjemným oživením hokeje. Pozitivní je i zeštíhlení soutěže a její zkvalitnění,“ myslí si Robert Sára. A Kézr ohledně pravidla doplňuje: „Mezinárodního hokejová federace IIHF říká: ‚Tak nám to vyzkoušejte a pak nám řekněte‘. Určitě to ale může narazit na odpor zejména u slabších reprezentačních týmů, které jsou si vědomé, že jsou schopny silnějšímu soupeři vzdorovat, ale největší úskalí je pro ně oslabení. V něm to může sok rozhodnout, ale teď to riziko bude vznikat ještě větší.“