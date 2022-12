O Jágrově hokejové duši, Rulíkově umu vysvětlit, proč nejede Haas či vnukovi Josefa Augusty

Týden nabitý hokejovými událostmi začal pondělním oznámení české nominace na světový šampionát hráčů do 20 let. Kouč Radim Rulík má k dispozici hned 19 plejerů, kteří si už v minulosti na „dvacítkách" zahráli, což dává naději, že by z toho tým mohl výrazně profitovat.

Sám Rulík ale varuje, že u juniorské kategorie je mnohem důležitější srdce a nastavení hlavy než zkušenost. A vzpomíná na šampionát v roce 2000, na který Slováci přijeli s kádrem, v němž byla řada držitelů bronzových medailí z předchozího mistrovství. Leckdo je tipoval na finále, jenže oni se až v prodloužení posledního zápasu zachránili v elitní skupině. A Češi, kteří dostali od svazového šéfa úkol udržet se, se stali mistry světa.

Rulík zároveň na tiskové konferenci čelil otázce, proč v nominaci opomenul Oskara Haase, produktivního 19letého útočníka z Chance ligy. A typově to byl obdobný dotaz, jako když o týden dříve měl Kari Jalonen vysvětlit, proč v reprezentaci nehraje Dominik Lakatoš. A zatímco Jalonen to odbyl slovy, že nebude komentovat žádného hráče, který v týmu není, tak Rulík v poklidu popisoval.

„Na turnaji v Porubě se k ničemu moc nedostal, moc nehledal spoluhráče, nebyl konstruktivní, jak bych si u centra představoval. Bruslařsky to bylo horší. Vzal to za ten konec, že udělá body a tím na sebe upozorní. Ale to nebylo pro mě prioritní, což jsem hráčům i říkal. Hlavní je, jak zapadnou do systému, který chceme hrát."

Jalonen tou dobou musel udělat rychlé změny v nominaci na Švýcarské hokejové hry, protože se kvůli zranění omluvila hned čtveřice hráčů. A třeba takový Jiří Smejkal musel kvůli bleskovému povolání trénovat v šest let staré výstroji, protože tu současnou nechal ve Švédsku, protože do Česka původně odjel na krátkou dovolenou. V kádru, který se od čtvrtka do neděle postupně utká s Finskem, Švýcarskem a Švédskem, jsou ale i dva zajímaví nováčci.

Tím prvním je Kryštof Hrabík, který od léta restartuje svou kariéru v Plzní, tím druhým Adam Najman, vnuk Josefa Augusty. A na srazu upřímně říkal: „Myslím, že by byl děda pyšný, kam jsme to s bráchou dotáhli."